Държавен архив - Кюстендил организира Ден на отворените врати, посветен на 13-и пехотен Рилски полк. От институцията съобщиха за ФОКУС, че инициативата е част от програмата по повод 75 години от създаването на архивната система в България.

Между 11:00 и 15:30 часа в сградата на архива посетители, ученици и любители на историята ще имат възможност да разгледат документи, снимки и различни архивни материали, проследяващи бойния път и героизма на прочутия "Железен полк".

От институцията съобщиха, че посещения ще бъдат възможни и през цялата седмица след предварителна заявка, включително за организирани групи от ученици и учители.

По повод 140-годишнината от създаването на полка Народно читалище "Ген. Владимир Заимов – 2013“ – Кюстендил организира и областен конкурс за ученици от I до XII клас. Участниците могат да се включат със стихотворение, рисунка, разказ, есе или идеен проект на тема, вдъхновена от историята на Рилския полк. Крайният срок за участие е 1 май 2026 г.

Организаторите посочиха, че инициативите целят да насърчат интереса към историята и да съхранят паметта за подвига на българските воини.