Дърво падна върху автомобила на младо чешко семейство, преминавало през прохода "Предела"
"Колегите във вчерашното денонощие реагираха общо на 4 сигнала. Първият сигнал беше на паднало дърво върху движещ се автомобил. Младо чешко семейство, в което имаше и малко дете. На място те установиха, че по време на движение дърво пада върху автомобила. За щастие няма пострадали. Като единствено семейството се е отървало с уплаха от падането на дървото и нанесени материални щети. Вторият сигнал, който получихме, е за паднало дърво върху къща за гости в центъра на село Баня, къщата е строена преди повече от 150 години. Там трябваше да действаме изключително бързо. С подемна техника отстранихме дървото и по този начин предотвратихме големи материални щети. Прибирайки се от Баня, с колегите получихме сигнал за паднала ламарина в центъра на Разлог от жилищна сграда. Последният сигнал беше най-сложен. Две дървета наклонени върху къщи за гости, новизграждащи се. Там трябваше с подемник и със специализирана горска техника да отстраним тези две дървета и по този начин спряхме големи материални щети", каза пред БНТ главен инспектор Костадин Добрев, началник на пожарната в Разлог.
Силният вятър е отнесъл и покрив на храм в санданското село Ласкарево, въпреки че е бил ремонтиран само преди няколко месеца. За щастие няма пострадали хора.
08:45
