В дупнишкото Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“ беше официално открит нов STEM кабинет, предаде. Съвременно оборудваното пространство за иновативно обучение по математика, информационни технологии и зелени технологии е на стойност 128 979 евро. Целта е изграждането на училищна STEM среда и високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи в училището.Събитието се проведе в присъствието на редица официални гости, сред които беше и кметът на Община Дупница Първан Дангов. Той поздрави училищното ръководство и им пожела бъдещи успехи, постигнати със знания, усвоени в новия кабинет. Кметът подари на директора Юлиана Стоилова икона на закрилника на Дупница – Св. Иван Рилски, която да пази учениците и учителите в училището."За мен е изключителна чест, радост и удоволствие да присъствам на едно поредно събитие в нашата община, когато в общинските училища се прави нещо ново. То е съобразено със света, в който живеем, и с технологиите, които ни заобикалят всеки ден. Защото светът и прогресът означават развитие и нови възможности“, каза кметът Първан Дангов.Директорът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ Юлиана Стоилова изрази своята радост и гордост от реализирането на проекта. Тя подчерта важността на STEM образованието за бъдещото развитие на учениците. Стоилова благодари на своя екип за вложените труд и енергия, които са направили възможно създаването на този модерен учебен център.Новият STEM кабинет ще предложи на учениците възможност да развиват знания и умения в две основни направления – математика и информационни технологии, както и зелени технологии.С помощта на новите технологии и специализираното оборудване учениците ще имат възможност да експериментират, да развиват логическо мислене и да се подготвят за предизвикателствата на съвременното общество.