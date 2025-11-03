© Фокус виж галерията В общинската зеленчукова градина на Дупница кипи усилена работа по изваждането на картофите, предаде "Фокус“. В дейността се включиха служители на Общината, а лично участие взе кметът Първан Дангов, показвайки, че добрият пример започва отгоре.



"С общи усилия произвеждаме чисти, местни зеленчуци, които ще стигнат до социалните и детските заведения в Дупница. Това е реална помощ и грижа за хората“, сподели кметът.



Освен картофите, през годината в градината бяха засети и други култури, които също ще бъдат използвани за приготвяне на здравословна храна за най-нуждаещите се. "Благодарим на всички, които се включиха и подкрепят инициативата! Заедно правим Дупница по-добро място“, посочиха от Общината.



Зеленчуковата градина е създадена по идея на кмета върху общинска земя край село Крайници. Грижите за отглеждането на продукцията полагат предимно служители на администрацията и назначените по програмите за трудова заетост. Добивите ще бъдат предназначени за нуждите на училищата, детските градини и патронажа.