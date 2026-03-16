По-разнообразно и по-богато меню вече се предлага на учениците в Дупница от началото на 2026 година, предаде. Промените са въведени от общинското дружество "Ученическо хранене“ – Дупница, което отговаря за храненето в училищата в града.От дружеството подчертават, че въпреки нарастващите разходи за електроенергия, горива и хранителни продукти, се полагат усилия цените за децата да останат непроменени. Паралелно с това се работи активно за увеличаване на разнообразието в предлаганите ястия."От началото на годината направихме доста промени в менюто, като добавихме нови ястия – пилешки хапки, картофени кюфтета, спагети, лазаня, паниран кашкавал, адана кебап и различни видове десерти. Идеята ни е храната да бъде по-разнообразна и по-вкусна за децата, като същевременно спазваме всички изисквания за здравословно хранене“, каза управителят на дружеството Светослав Соколов.По думите му към момента има положителни отзиви както от ученици, така и от родители. "Ежедневно получаваме похвали, което ни радва и ни дава увереност, че вървим в правилната посока“, посочи той.Соколов подчерта, че основен приоритет на дружеството остава качеството на закуските и обедите за учениците, като храната трябва да бъде достъпна за всяко дете.В същото време от "Ученическо хранене“ отчитат, че дружеството се намира в тежко финансово положение и работи изцяло на самоиздръжка. "Не получаваме финансова подкрепа отникъде и разчитаме единствено на собствените си приходи. Печалбите не са големи, а повечето от хората, които работят при нас, получават минимални заплати“, обясни Соколов.Въпреки трудностите екипът продължава да търси възможности за подобряване на условията на работа. Дружеството планира инвестиции в материалната база, като се очаква оферта за закупуване на ново кухненско оборудване – фурни, котлони и други уреди, които ще улеснят работния процес и ще допринесат за по-добро качество на приготвяната храна."Работим при ограничени ресурси и въпреки това се стараем да даваме най-доброто от себе си. Надявам се да има и повече разбиране, защото зад тази работа стоят хора, които всеки ден се трудят, за да осигурят храната на децата“, допълни управителят.