64-годишен мъж от Дупница е заявил в Районно управление - Дупница, че станал жертва на измама, съобщиха от пресцентъра на. Мъжът е съобщил, че за период от малко повече от 2 години е загубил 9 хил. евро.Той е бил въведен от неизвестно лице в заблуждение да инвестира средства в 3 платформи.Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.