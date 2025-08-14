Новини
Дупничанин ще лежи в затвора заради боеприпаси
Автор: Венцислав Илчев 10:13Коментари (0)82
© Blagoevgrad24.bg
Архив
Районен съд – Дупница наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в държане на годни за употреба огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси в голямо количество, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия, като определи първоначален "общ“ режим на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода“.

Подсъдимият, който е на 39 години от Община Дупница, се признава за виновен в това, че в периода от 10.02.2025 г. до 11.02.2025 година, в управляван от него лек автомобил и в къща, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) е държал годни за употреба по предназначение огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия и взривни вещества в голямо количество.

Става въпрос за 876 патрони, оръжия - две карабини, пистолет, гладкоцевна пушка, стара пушка и взривни вещества - 3 броя електродетонатори / – престъпление по чл. 339, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Съдът приспада от така определеното наказание "Лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият е бил задържан за 24 часа по ЗМВР, с Постановление на прокуратурата за 72 часа по НПК и с взета постоянна мярка "Задържане под стража“ от Районен съд гр. Дупница, с Определение от 13.02.2025 г.

Подсъдимият Г. Б. е съгласен и ще заплати по сметка на ОДМВР гр. Кюстендил направените по делото разноски, в общ размер на 2 211,84 лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Районен съд Дупница потвърди взетата по отношение на Г. Б. мярка за неотклонение "Задържане под стража".






