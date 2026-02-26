Районен съд – Дупница наложи условна присъда на мъж от Дупница, който се призна за виновен в използване в търговската си дейност на чужди търговски марки без съгласието на притежателите на изключителните им права, съобщиха от пресцентъра наСъдът му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, като изпълнението се отлага с изпитателен срок от три години. Магистратите одобриха споразумението, постигнато между Районната прокуратура и защитата.Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 26 март 2024 година в лек автомобил в град Дупница, без съгласието на притежателите на търговските марки, е предлагал за продажба 185 броя парфюми от различни марки. Общата стойност на стоките възлиза на 50 766 лева.Съдът указва на подсъдимия, че на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК има възможност в седемдневен срок да заплати доброволно присъдените разноски в полза на ОСлО при ОП – Кюстендил в общ размер на 1 047,42 евро. При неизпълнение в посочения срок ще бъдат предприети действия по принудително събиране на сумата, като ще се начислят и допълнителни разноски по изпълнителното производство.