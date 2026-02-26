ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупничанин с условна присъда за търговия с фалшиви парфюми
Съдът му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, като изпълнението се отлага с изпитателен срок от три години. Магистратите одобриха споразумението, постигнато между Районната прокуратура и защитата.
Подсъдимият се призна за виновен в това, че на 26 март 2024 година в лек автомобил в град Дупница, без съгласието на притежателите на търговските марки, е предлагал за продажба 185 броя парфюми от различни марки. Общата стойност на стоките възлиза на 50 766 лева.
Съдът указва на подсъдимия, че на основание чл. 182, ал. 2 от ДОПК има възможност в седемдневен срок да заплати доброволно присъдените разноски в полза на ОСлО при ОП – Кюстендил в общ размер на 1 047,42 евро. При неизпълнение в посочения срок ще бъдат предприети действия по принудително събиране на сумата, като ще се начислят и допълнителни разноски по изпълнителното производство.
