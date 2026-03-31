Районен съд – Дупница взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо 31-годишен мъж, обвиняем за закана за убийство, извършена в игрален дом в града, съобщиха от пресцентъра на. Съдът уважи искането на Районна прокуратура, въпреки че защитата настоя за по-лека мярка – "Домашен арест“. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил в тридневен срок.Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 28 ноември 2025 г. се е заканил с убийство на 45-годишен мъж, държейки и насочвайки кухненски нож. Деянието е квалифицирано като тежко умишлено престъпление, за което се предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода.Съдът приема, че има обосновано подозрение за съпричастност към престъплението, подкрепено от свидетелски показания и експертизи. Не е установена опасност от укриване, но е отчетена реална опасност от извършване на ново престъпление, предвид предишни осъждания на обвиняемия, включително за кражба при опасен рецидив.