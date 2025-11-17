Досъдебно производство за причинена телесна повреда е образувано в Районно управление – Дупница, съобщиха от пресцентъра на. 90-годишна жена от Дупница е съобщила, че неин съсед я е блъснал с ръце пред входа на жилищната сграда, в която живее.Жената е паднала и е получила травми. Пострадалата е настанена в здравно заведение със счупена раменна кост.За случая е уведомена прокуратурата.