Мъж е блъснат в близост до търговска верига в Дупница, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Мъжът е пресичал на пешеходна пътека. Блъснат е от лек автомобил, управляван от 39-годишна жена.

69-годишният мъж е настанен в дупнишка болница без опасност за живота и със съмнение за комоцио.

Тестът на водачката за употреба на алкохол и наркотици е отрицателен. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Дупница, уведомена е прокуратурата.