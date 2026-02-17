Мъж е блъснат в близост до търговска верига в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Мъжът е пресичал на пешеходна пътека. Блъснат е от лек автомобил, управляван от 39-годишна жена.69-годишният мъж е настанен в дупнишка болница без опасност за живота и със съмнение за комоцио.Тестът на водачката за употреба на алкохол и наркотици е отрицателен. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Дупница, уведомена е прокуратурата.