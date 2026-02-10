Мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, възникнало в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Инцидентът е станал на улица "Н. Малашевски“ и е между два леки автомобила.По първоначални данни 38-годишен водач е ударил с управлявания от него автомобил друго превозно средство, което е било спряло на пътен знак СТОП. В резултат на сблъсъка е пострадал 57-годишният водач на чакащия автомобил, който е настанен за лечение в дупнишка болница с комоцио.Извършените тестове на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.