ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупничанин е в болница след катастрофа
© ФОКУС
По първоначални данни 38-годишен водач е ударил с управлявания от него автомобил друго превозно средство, което е било спряло на пътен знак СТОП. В резултат на сблъсъка е пострадал 57-годишният водач на чакащия автомобил, който е настанен за лечение в дупнишка болница с комоцио.
Извършените тестове на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушни...
16:37 / 09.02.2026
Рекорден интерес за конкурса "Девойка Кюстендилска пролет"
16:01 / 09.02.2026
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
15:03 / 09.02.2026
Кражба на пари и ценности в Кюстендил
13:38 / 09.02.2026
Млад мъж пострада при катастрофа край Бобов дол
13:04 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.