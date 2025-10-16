Дупница се готви за празник

© Фокус Архив Богата културна програма е подготвена по повод празника на Дупница – 19 октомври, посветен на небесния закрилник на града – Свети Йоан Рилски, предаде "Фокус“. Празничните прояви ще продължат три дни и ще включват разнообразни културни и музикални събития, изложби и концерти, които ще изпълнят града с настроение и празничен дух.



Началото ще бъде поставено на 17 октомври от 14:00 ч. с графити фестивал "Пулс“ – уъркшоп за начинаещи. Събитието ще се състои на площад "Свобода“. От 17:00 ч. в изложбена зала "Джамията“ ще бъде открита изложбата на Нели Димитрова – "България в багри и светлина“. Същия ден, от 19:00 ч. на централния площад ще започне концерт на група "Сигнал“.



В събота ще бъде представена изложбата на арт ателие "Дон Кези“ – "Дупница през детските очи“. Ще продължи и графити фестивалът. От 16:00 ч. в Общинската художествена галерия ще се състои представяне на фототипното издание "7-а пех. Рилска дивизия за България“. В 18:00 ч. предстои премиера на театралната постановка "Нощни авантюри“. Вечерта ще завърши с концерт на Милена Славова и Звезди.



На 19 октомври празникът ще включва флашмоб, посветен на 110 години футболен клуб "Марек“, тържествена сесия на Общинския съвет, водосвет за здраве и благоденствие, концерт на Петя Панева и откриване на изложбата "Скулптура и живопис“.



В неделния ден са предвидени още детски празник, концерт на Диман Панчев и хор "Грегориански гласове“, както и празничен концерт на Вениамин и Дара Екимова.



От Община Дупница посочиха, че всички събития са със свободен вход.