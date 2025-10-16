Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Дупница се готви за празник
Автор: Венцислав Илчев 17:44Коментари (0)46
© Фокус
Архив
Богата културна програма е подготвена по повод празника на Дупница – 19 октомври, посветен на небесния закрилник на града – Свети Йоан Рилски, предаде "Фокус“. Празничните прояви ще продължат три дни и ще включват разнообразни културни и музикални събития, изложби и концерти, които ще изпълнят града с настроение и празничен дух.

Началото ще бъде поставено на 17 октомври от 14:00 ч. с графити фестивал "Пулс“ – уъркшоп за начинаещи. Събитието ще се състои на площад "Свобода“. От 17:00 ч. в изложбена зала "Джамията“ ще бъде открита изложбата на Нели Димитрова – "България в багри и светлина“. Същия ден, от 19:00 ч. на централния площад ще започне концерт на група "Сигнал“.

В събота ще бъде представена изложбата на арт ателие "Дон Кези“ – "Дупница през детските очи“. Ще продължи и графити фестивалът. От 16:00 ч. в Общинската художествена галерия ще се състои представяне на фототипното издание "7-а пех. Рилска дивизия за България“. В 18:00 ч. предстои премиера на театралната постановка "Нощни авантюри“. Вечерта ще завърши с концерт на Милена Славова и Звезди.

На 19 октомври празникът ще включва флашмоб, посветен на 110 години футболен клуб "Марек“, тържествена сесия на Общинския съвет, водосвет за здраве и благоденствие, концерт на Петя Панева и откриване на изложбата "Скулптура и живопис“.

В неделния ден са предвидени още детски празник, концерт на Диман Панчев и хор "Грегориански гласове“, както и празничен концерт на Вениамин и Дара Екимова.

От Община Дупница посочиха, че всички събития са със свободен вход.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
План за възстановяване и устойчивост на България
Разпадането на правителството “Желязков”
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: