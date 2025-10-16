ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дупница се готви за празник
Началото ще бъде поставено на 17 октомври от 14:00 ч. с графити фестивал "Пулс“ – уъркшоп за начинаещи. Събитието ще се състои на площад "Свобода“. От 17:00 ч. в изложбена зала "Джамията“ ще бъде открита изложбата на Нели Димитрова – "България в багри и светлина“. Същия ден, от 19:00 ч. на централния площад ще започне концерт на група "Сигнал“.
В събота ще бъде представена изложбата на арт ателие "Дон Кези“ – "Дупница през детските очи“. Ще продължи и графити фестивалът. От 16:00 ч. в Общинската художествена галерия ще се състои представяне на фототипното издание "7-а пех. Рилска дивизия за България“. В 18:00 ч. предстои премиера на театралната постановка "Нощни авантюри“. Вечерта ще завърши с концерт на Милена Славова и Звезди.
На 19 октомври празникът ще включва флашмоб, посветен на 110 години футболен клуб "Марек“, тържествена сесия на Общинския съвет, водосвет за здраве и благоденствие, концерт на Петя Панева и откриване на изложбата "Скулптура и живопис“.
В неделния ден са предвидени още детски празник, концерт на Диман Панчев и хор "Грегориански гласове“, както и празничен концерт на Вениамин и Дара Екимова.
От Община Дупница посочиха, че всички събития са със свободен вход.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: