Дупница с проект за мащабни ремонти на детски градини
Автор: Венцислав Илчев 08:06Коментари (0)38
© Фокус
Архив
Община Дупница участва в концепция за интегрирани териториални инвестиции с проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, предаде "Фокус“. Предвидено е създаване на модерна образователна инфраструктура в подкрепа на осигуряване на подходящи условия за образователен процес. В рамките на дейността ще бъдат извършени строително-монтажни работи в 5 детски градини и 1 училище. Ще бъдат обхванати детските градини в селата Яхиново, Крайници, Червен брег и две сгради на детски градини в общинския център. Ремонти са планирани и в Основно училище "Климент Охридски“. Средствата са в размер на 5 470 000 лева.

Териториалната инвестиция включва прилагане на мерки за енергийна ефективност, включително системи за отопление и климатизация, изграждане на системи за възобновяема енергия и прилагане на интегрирани зелени мерки, допълващи мерките, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради в Дупница. За тази дейност са планирани близо 8 420 000 лева.

Включени са и инвестиции в общинската болница. Доставка на нова диагностична апаратура и ремонт на помещенията, в които ще се монтира новото оборудване, както и закупуването на реанимобил, оборудван със съответната техника, който да обезпечи придвижването на пациенти от Дупница към София.

В село Бистрица се планира изграждане на нова социална инфраструктура за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет от 62 лица. Инвестицията включва и интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 души, чрез създаване на материална база за функционирането на двете услуги.






