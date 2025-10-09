ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дупница с проект за мащабни ремонти на детски градини
Териториалната инвестиция включва прилагане на мерки за енергийна ефективност, включително системи за отопление и климатизация, изграждане на системи за възобновяема енергия и прилагане на интегрирани зелени мерки, допълващи мерките, свързани с обновяване на многофамилни жилищни сгради в Дупница. За тази дейност са планирани близо 8 420 000 лева.
Включени са и инвестиции в общинската болница. Доставка на нова диагностична апаратура и ремонт на помещенията, в които ще се монтира новото оборудване, както и закупуването на реанимобил, оборудван със съответната техника, който да обезпечи придвижването на пациенти от Дупница към София.
В село Бистрица се планира изграждане на нова социална инфраструктура за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания с капацитет от 62 лица. Инвестицията включва и интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 души, чрез създаване на материална база за функционирането на двете услуги.
