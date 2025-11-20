ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупница с нова програма за читалищата през 2026 година
© Фокус
Основен акцент е утвърждаването на народните читалища като стабилен фактор за местната култура, гражданското общество и приобщаването към европейските ценности.
На територията на общината съдебно са регистрирани 13 читалища, вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. Сред основните им задачи са обогатяване и развитие на културния живот, съхраняване на българските обичаи и традиции, възпитание в национално самосъзнание, разширяване на знанията на гражданите и приобщаване към постиженията на науката, изкуството и културата.
В програмата за следващата година са заложени десетки инициативи, обединени в няколко ключови направления: библиотечна дейност, културно-масови прояви, художествено-творческа дейност и разработване на проекти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.