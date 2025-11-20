Община Дупница подготвя приемането на програмата за развитие на читалищната дейност през 2026 година, предаде. Документът е съобразен със стратегическите планове за развитие на общината и има за цел да обедини ресурсите и усилията на всички институции и организации, участващи в процеса.Основен акцент е утвърждаването на народните читалища като стабилен фактор за местната култура, гражданското общество и приобщаването към европейските ценности.На територията на общината съдебно са регистрирани 13 читалища, вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата. Сред основните им задачи са обогатяване и развитие на културния живот, съхраняване на българските обичаи и традиции, възпитание в национално самосъзнание, разширяване на знанията на гражданите и приобщаване към постиженията на науката, изкуството и културата.В програмата за следващата година са заложени десетки инициативи, обединени в няколко ключови направления: библиотечна дейност, културно-масови прояви, художествено-творческа дейност и разработване на проекти.