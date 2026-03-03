С тържествена церемония и богата празнична програма Дупница отбеляза Националния празник на България – Трети март и 148 години от Освобождението, предадеНа този ден преди повече от век българският народ посреща жадуваната свобода, а подвигът и саможертвата на героите, дали живота си за Освобождението на България, остават незабравими. Днес хиляди българи в страната почетоха паметта на загиналите, поднасяйки венци и цветя пред паметници и костници в знак на признателност.В Дупница тържествената програма започна с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на Опълченците. Директорът на Исторически музей – Дупница Анелия Геренска представи интересни факти, свързани с Освобождението на България и значението на историческите събития за региона.Своята почит отдадоха кметът Първан Дангов, заместник-кметовете Валентина Караганова и Бойко Христов, общински съветници начело с председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов, читалищни дейци и стотици граждани. Цветя поднесоха още младите футболисти от ФК "Марек“, представители на спортни клубове, сред които СК "Гладиатор“, както и други местни организации.Празничните прояви продължиха на площад "Свобода“, където се състоя флашмобът "Живата карта на България“. Архиерейският наместник на Дупнишка духовна околия отец Венцислав, заедно с местни свещеници, отслужи водосвет за здраве и благоденствие на българския народ.Церемонията продължи с издигане на националното знаме с участието на Трето бригадно командване – Благоевград. Моментът бе наблюдаван със страхопочитание от малки и големи дупничани, които гордо развяваха българския трибагреник.Кметът на Община Дупница Първан Дангов произнесе празнично слово, в което подчерта необходимостта да се пази духът на Освобождението и да се възпитават бъдещите поколения в родолюбие и признателност към героите. Той поздрави присъстващите с думите: "Честит празник на Република България! Да живее България!“В тържествата участие взеха възпитаници на школата по народно пеене "София Илиева“ при НЧ "Зора 1858“ и ученици от дупнишките училища. Като част от празничната програма бе открита и изложбата "Родно, българско“ на Живко Янев, подредена в изложбената зала "Околийска къща“, която ще посреща посетители и през следващите дни.