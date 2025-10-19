Дупница празнува

© Blagoevgrad24.bg Архив Община Дупница отбелязва своя празник на 19 октомври – Деня на Свети Йоан Рилски – Чудотворец, предаде Blagoevgrad24.bg. Днес е кулминацията на тридневната празнична програма.



Тя включва флашмоб, посветен на 110-годишнината на футболен клуб "Марек“, тържествена сесия на Общинския съвет, водосвет за здраве и благоденствие, концерт на Петя Панева и откриване на изложбата "Скулптура и живопис“. В неделния ден са предвидени детски празник, концерт на Диман Панчев и хор "Грегориански гласове“, както и празничен концерт на Вениамин и Дара Екимова.



Дневният ред на тържествената общинска сесия включва приветствие от кмета на Община Дупница Първан Дангов, поздравления по случай празника на града, докладна записка относно удостояване с отличие "Почетен знак на Община Дупница“ и с отличие "Почетна значка на Община Дупница“, както и предложение за именуване на улица и създаване на нова локализационна единица, която да бъде включена в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.



От Община Дупница отправиха поздрав към всички жители по повод празника на града – 19 октомври, денят, в който се отдава почит към небесния покровител на България.



"Нека неговото благословение бъде с всички нас – да ни дарява здраве, мир, вяра и сили да вървим напред с доброта и надежда в сърцата си. Нека чудотворната сила на Рилския светец озари домовете ни с топлина, обич и взаимност. На този ден изказваме и своята благодарност към всички лекари, които също честват своя професионален празник“, се посочва в официалния поздрав.