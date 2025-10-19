ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дупница празнува
Тя включва флашмоб, посветен на 110-годишнината на футболен клуб "Марек“, тържествена сесия на Общинския съвет, водосвет за здраве и благоденствие, концерт на Петя Панева и откриване на изложбата "Скулптура и живопис“. В неделния ден са предвидени детски празник, концерт на Диман Панчев и хор "Грегориански гласове“, както и празничен концерт на Вениамин и Дара Екимова.
Дневният ред на тържествената общинска сесия включва приветствие от кмета на Община Дупница Първан Дангов, поздравления по случай празника на града, докладна записка относно удостояване с отличие "Почетен знак на Община Дупница“ и с отличие "Почетна значка на Община Дупница“, както и предложение за именуване на улица и създаване на нова локализационна единица, която да бъде включена в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.
От Община Дупница отправиха поздрав към всички жители по повод празника на града – 19 октомври, денят, в който се отдава почит към небесния покровител на България.
"Нека неговото благословение бъде с всички нас – да ни дарява здраве, мир, вяра и сили да вървим напред с доброта и надежда в сърцата си. Нека чудотворната сила на Рилския светец озари домовете ни с топлина, обич и взаимност. На този ден изказваме и своята благодарност към всички лекари, които също честват своя професионален празник“, се посочва в официалния поздрав.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: