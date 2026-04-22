Общинският драматичен театър "Невена Коканова" в Дупница ще се превърне в сцена на мащабен концерт, посветен на 100-годишния юбилей от създаването на Българския хоров съюз. Събитието, което е част от националната кампания "България пее", започва днес в 18:30 часа. Пред публиката ще се изявят едни от най-добрите вокални състави от региона, съобщиха за ФОКУС от местната администрация.

В програмата участие ще вземат Вокален ансамбъл "Езерец“ при НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1866“ от Благоевград с диригент Илиян Юручки и хормайстор Адриана Ангова, Мъжки хор "Св. Иван Рилски“ при Община Дупница под ръководството на диригента Райко Йончев и клавирен съпровод на Борис Георгиев, както и Смесен хор "Рилски звуци“ при НЧ "Зора 1858“ – Дупница с диригент Аврора Тимева.

Организаторите канят всички жители и гости на града да се присъединят към музикалния празник, който чества традициите и красотата на хоровото изкуство в България.