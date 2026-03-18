Дупница посреща пролетта с тридневен младежки фестивал
Началото ще бъде поставено в петък от 16.30 часа с инициативата "Младите говорят“, в която специален гост ще бъде инфлуенсърът Стефан Попов – CHEFO. Вечерта ще продължи с концерт на Торино и Пашата, които ще излязат на сцената от 18.30 часа.
Съботният ден е посветен на уличните изкуства. От 12.00 часа жителите и гостите на града ще могат да се включат в уъркшопи, графити фестивал и различни артистични прояви. В програмата са включени демонстрации на клубове по паркур, танци и калистеника, както и изпълнения на млади таланти. Кулминация на деня ще бъде DJ сет на открито с Zlatina Dimitrova.
Фестивалът ще завърши в неделя с демонстрации на музикални инструменти, огнено шоу и концерт на Smokey Mountain River Band.
Събитието се организира от Община Дупница в рамките на проект "Дупница – сцена на културното многообразие“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, и има за цел да насърчи младежкото творчество и културния живот в града.
