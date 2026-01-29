ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупница отличи най-добрите си спортисти за 2025 година
Призовете бяха връчени от кмета на Община Дупница Първан Дангов, който поздрави отличените за постигнатите успехи, постоянството и спортния дух, и им пожела здраве и нови постижения, с които да продължат да прославят града.
Най-престижното отличие "Спортист на годината“ бе присъдено на Веселина Ангелова от СК "Гладиатор“, отличена за изключителните си резултати на държавни, балкански и европейски първенства, както и за силното си представяне на международни турнири.
За треньор на годината в индивидуалните спортове бе определен Венцислав Михалчев (СК "Гладиатор“), а в колективните спортове – Янек Кючyков (ФК "Марек 1915“). Отбор на годината станаха СК "Гладиатор“ в индивидуалните спортове и БК "Политехника“ в колективните.
Специални награди за принос към развитието на спорта в общината получиха Радмила Христова, Любомир Ганчев, Венцислав Зарев и Христо Михалчев.
За спортен клуб на годината бе отличен СКХГ "Радея“.
По време на церемонията бяха наградени и десетки млади спортни надежди от различни клубове и спортове, както и най-перспективните състезатели от Детско-юношеската школа на ФК "Марек“.
В рамките на събитието бяха връчени и специални отличия по повод 110 години от създаването на ФК "Марек 1915“ и 30 години ШК "Капабланка“.
Церемонията завърши с пожелания за здраве и още по-големи спортни успехи през следващата година.
