В спортната зала на Дупница се проведе тържествената церемония "Спортист на годината на Община Дупница 2025“, предаде. На нея бяха наградени най-изявените спортисти, треньори, отбори и спортни клубове на общината.Призовете бяха връчени от кмета на Община Дупница Първан Дангов, който поздрави отличените за постигнатите успехи, постоянството и спортния дух, и им пожела здраве и нови постижения, с които да продължат да прославят града.Най-престижното отличие "Спортист на годината“ бе присъдено на Веселина Ангелова от СК "Гладиатор“, отличена за изключителните си резултати на държавни, балкански и европейски първенства, както и за силното си представяне на международни турнири.За треньор на годината в индивидуалните спортове бе определен Венцислав Михалчев (СК "Гладиатор“), а в колективните спортове – Янек Кючyков (ФК "Марек 1915“). Отбор на годината станаха СК "Гладиатор“ в индивидуалните спортове и БК "Политехника“ в колективните.Специални награди за принос към развитието на спорта в общината получиха Радмила Христова, Любомир Ганчев, Венцислав Зарев и Христо Михалчев.За спортен клуб на годината бе отличен СКХГ "Радея“.По време на церемонията бяха наградени и десетки млади спортни надежди от различни клубове и спортове, както и най-перспективните състезатели от Детско-юношеската школа на ФК "Марек“.В рамките на събитието бяха връчени и специални отличия по повод 110 години от създаването на ФК "Марек 1915“ и 30 години ШК "Капабланка“.Церемонията завърши с пожелания за здраве и още по-големи спортни успехи през следващата година.