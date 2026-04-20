Община Дупница организира тържествено отбелязване на 150 години от Априлското въстание с поредица от събития днес. За ФОКУС от Общината посочиха, че инициативата цели да отдаде почит на героизма и саможертвата на българските възрожденци и да припомни едни от най-значимите моменти в националната история.

Програмата ще започне в 10.30 часа на площад "Свобода“ с тържествена възстановка "Априлско въстание – подвиг и памет“.

От 11.30 часа в Общинската художествена галерия ще се проведе историческа викторина под надслов "Знаем и помним нашата история“.

По същото време, в Историческия музей в Дупница, ще бъде изнесена лекция на тема "150 години Априлско въстание – причини, ход и значение“.

Събитията са отворени за граждани и гости на града, които ще имат възможност да се включат и да почетат паметта на героите от Априлското въстание.