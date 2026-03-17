ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупница отбеляза Международния ден на социалния работник
© ФОКУС
По този повод служители от социалните центрове в общината представиха дейността си на площад "Свобода“, където раздаваха информационни материали и балони на гражданите.
Празникът се отбелязва всяка година в третия вторник на месец март и има за цел да подчертае значението на социалната работа, да повиши видимостта на социалните услуги и да насочи общественото внимание към социалната справедливост и правата на човека.
По-късно социалните работници бяха поканени на тържество в Заседателната зала на Общинската администрация. Те бяха приветствани от заместник-кмета с ресор "Култура и социални дейности“ Валентина Караганова, началника на отдел "Социална и здравна политика“ Стефи Илиева и директора на дирекция "Хуманитарни дейности“ Ценка Стоянова.
В обръщението си Валентина Караганова подчерта, че социалната работа е от съществено значение за изграждането на по-солидарно общество и изисква не само професионализъм, но и емпатия, търпение и отдаденост.
Поздравителен адрес по повод празника изпрати и кметът на общината Първан Дангов, който изрази признателност към социалните работници за тяхната всеотдайност и принос към подкрепата на хората в нужда.
От негово име заместник-кметът Валентина Караганова връчи поздравителен адрес на директора на дирекция "Социално подпомагане“, както и благодарствени адреси на ръководителите на социални услуги и техните екипи в общината.
Поздравление към социалните работници отправиха и от Националното сдружение на общините в Република България, откъдето изпратиха специално писмо по случай празника.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.