Дупница отбеляза Международния ден на социалния работник с инициативи, посветени на популяризирането на социалните услуги и признание към труда на специалистите в сектора, предадеПо този повод служители от социалните центрове в общината представиха дейността си на площад "Свобода“, където раздаваха информационни материали и балони на гражданите.Празникът се отбелязва всяка година в третия вторник на месец март и има за цел да подчертае значението на социалната работа, да повиши видимостта на социалните услуги и да насочи общественото внимание към социалната справедливост и правата на човека.По-късно социалните работници бяха поканени на тържество в Заседателната зала на Общинската администрация. Те бяха приветствани от заместник-кмета с ресор "Култура и социални дейности“ Валентина Караганова, началника на отдел "Социална и здравна политика“ Стефи Илиева и директора на дирекция "Хуманитарни дейности“ Ценка Стоянова.В обръщението си Валентина Караганова подчерта, че социалната работа е от съществено значение за изграждането на по-солидарно общество и изисква не само професионализъм, но и емпатия, търпение и отдаденост.Поздравителен адрес по повод празника изпрати и кметът на общината Първан Дангов, който изрази признателност към социалните работници за тяхната всеотдайност и принос към подкрепата на хората в нужда.От негово име заместник-кметът Валентина Караганова връчи поздравителен адрес на директора на дирекция "Социално подпомагане“, както и благодарствени адреси на ръководителите на социални услуги и техните екипи в общината.Поздравление към социалните работници отправиха и от Националното сдружение на общините в Република България, откъдето изпратиха специално писмо по случай празника.