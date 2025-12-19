ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупница обявява носителите на "Личност на годината"
© Фокус
С тези награди се отдава признание на хората, допринесли със своя труд, доброта, талант и всеотдайност за развитието на града и общността.
Вечерта ще бъде още по-празнична със специалното участие на Тримата тенори, които ще допринесат за незабравимата атмосфера на събитието.
Инициативата има за цел да отличи личности, които с делата си правят Дупница по-добро място за живеене.
