Тържествена церемония "Личност на годината“ ще се проведе в Дупница, предаде. Началото е от 18.00 часа в залата на Общински драматичен театър "Невена Коканова“. По време на церемонията ще бъдат отличени изявени личности в различни области на обществения живот – здравеопазване, образование, спорт, култура, социални дейности, предприемачество, дарителство и гражданска доблест.С тези награди се отдава признание на хората, допринесли със своя труд, доброта, талант и всеотдайност за развитието на града и общността.Вечерта ще бъде още по-празнична със специалното участие на Тримата тенори, които ще допринесат за незабравимата атмосфера на събитието.Инициативата има за цел да отличи личности, които с делата си правят Дупница по-добро място за живеене.