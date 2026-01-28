ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупница избира най-добрите си спортисти
Събитието ще започне в 18.00 часа в Спортната зала на града и ще събере на едно място спортисти, треньори и отбори, които с труда и успехите си през изминалата година прославиха Дупница на спортната сцена.
"Ще отдадем заслуженото на всички спортисти от нашия град, които ни накараха да се гордеем с техните постижения и вярваме, че това ще продължи и занапред“, посочват организаторите от Община Дупница.
По време на церемонията ще бъдат връчени призове и грамоти на младите спортни надежди, които уверено вървят по пътя на успеха, както и на хората, допринесли за развитието на спорта в града.
Отличия ще получат и участници с постижения в ученическите игри – знак, че спортният дух в Дупница се възпитава още от най-ранна възраст.
