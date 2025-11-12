ЗАРЕЖДАНЕ...
Дупница инвестира в идеи на хората
© Фокус
Фондът ще финансира инфраструктурни, културни и спортни проекти, насочени към подобряване на средата и развитието на местната общност.
Да кандидатстват могат сдружения с нестопанска цел в обществена полза, сдружения на собственици, читалища, както и културни и образователни институции, които осъществяват дейност на територията на общината.
Заявления се приемат до 21 ноември. Формулярът за кандидатстване е достъпен на интернет страницата и в деловодството на Община Дупница.
Фондът цели да подкрепя граждански инициативи, които насърчават участието на хората в решаването на местни проблеми, подобряват средата и оживяват обществените пространства, като гарантира прозрачност, равнопоставеност и обективност при оценяването на проектите.
В Стара Загора гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
