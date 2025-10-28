Дълга октомврийска сесия предстои за съветниците в Кюстендил

© Фокус Архив Председателят на Общинския съвет в Кюстендил е свикал заседание на съветниците за последния ден от месец октомври, предаде "Фокус“. В предварително изготвения дневен ред са включени 38 точки.



Сред основните въпроси, които ще разгледат съветниците, са предложения за вътрешни компенсирани промени по общинския бюджет, както и гласуване на позиции относно предстоящо редовно заседание на акционерите в местната болница и насрочено редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.



Очаква се да бъде приета наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. За одобрение е внесено и споразумение между общините от РСУО "РИЛА ЕКО“ за съвместно възлагане на обществени поръчки.



В дневния ред е включено и гласуване на годишния план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Кюстендил за 2026 година. Съветниците ще разгледат и предложение за кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения "Подкрепа за ученици с таланти“ по Програма "Образование“ 2021–2027.



Допълнително е изготвен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината, който също ще бъде обсъден по време на сесията.