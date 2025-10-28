ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дълга октомврийска сесия предстои за съветниците в Кюстендил
Сред основните въпроси, които ще разгледат съветниците, са предложения за вътрешни компенсирани промени по общинския бюджет, както и гласуване на позиции относно предстоящо редовно заседание на акционерите в местната болница и насрочено редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Очаква се да бъде приета наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. За одобрение е внесено и споразумение между общините от РСУО "РИЛА ЕКО“ за съвместно възлагане на обществени поръчки.
В дневния ред е включено и гласуване на годишния план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Кюстендил за 2026 година. Съветниците ще разгледат и предложение за кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения "Подкрепа за ученици с таланти“ по Програма "Образование“ 2021–2027.
Допълнително е изготвен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината, който също ще бъде обсъден по време на сесията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 74
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: