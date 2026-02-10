ЗАРЕЖДАНЕ...
Духовният път към храма "Св. Харалампий" край Пастра
© ФОКУС
С празника са свързани древни обичаи, сред които освещаването на мед – символ на здраве и ценен природен дар, използван като лек през цялата година.
В Природен парк "Рилски манастир“ връзката между природа, вяра и традиция се усеща особено силно. В началото на парка, в края на село Пастра, по пътя за Рилския манастир, малка отбивка вдясно отвежда до панорамна гледка към каскадата от водопади "Дяволски води“, които оформят естествената граница на защитената територия.
В близост до водопадите, по стръмен път, който се изкачва обратно към село Пастра, се стига до църквата "Св. Харалампий“. Храмът е сгушен сред дърветата и е възприеман като тихо духовно място в сърцето на парка, посещавано от вярващи и туристи.
Още от категорията
/
Жители на Сандански излязоха на протест в защита на шофьора, предизвикал тежка катастрофа край Телиш
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Община Разлог осигурява безплатен транспорт за Месопустна задушни...
16:37 / 09.02.2026
Рекорден интерес за конкурса "Девойка Кюстендилска пролет"
16:01 / 09.02.2026
Обявиха победителите от "Джамала" – Кюстендил
15:03 / 09.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.