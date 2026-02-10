Днес Православната църква почита паметта на свети свещеномъченик Харалампий Магнезийски – един от най-тачените светци в българската народна традиция, възприеман като пазител на здравето и закрилник от болести, предаде. Според народните вярвания светецът е покровител на пчелите, меда и пчеларите.С празника са свързани древни обичаи, сред които освещаването на мед – символ на здраве и ценен природен дар, използван като лек през цялата година.В Природен парк "Рилски манастир“ връзката между природа, вяра и традиция се усеща особено силно. В началото на парка, в края на село Пастра, по пътя за Рилския манастир, малка отбивка вдясно отвежда до панорамна гледка към каскадата от водопади "Дяволски води“, които оформят естествената граница на защитената територия.В близост до водопадите, по стръмен път, който се изкачва обратно към село Пастра, се стига до църквата "Св. Харалампий“. Храмът е сгушен сред дърветата и е възприеман като тихо духовно място в сърцето на парка, посещавано от вярващи и туристи.