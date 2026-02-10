Сподели close
Днес Православната църква почита паметта на свети свещеномъченик Харалампий Магнезийски – един от най-тачените светци в българската народна традиция, възприеман като пазител на здравето и закрилник от болести, предаде ФОКУС. Според народните вярвания светецът е покровител на пчелите, меда и пчеларите.

С празника са свързани древни обичаи, сред които освещаването на мед – символ на здраве и ценен природен дар, използван като лек през цялата година.

В Природен парк "Рилски манастир“ връзката между природа, вяра и традиция се усеща особено силно. В началото на парка, в края на село Пастра, по пътя за Рилския манастир, малка отбивка вдясно отвежда до панорамна гледка към каскадата от водопади "Дяволски води“, които оформят естествената граница на защитената територия.

В близост до водопадите, по стръмен път, който се изкачва обратно към село Пастра, се стига до църквата "Св. Харалампий“. Храмът е сгушен сред дърветата и е възприеман като тихо духовно място в сърцето на парка, посещавано от вярващи и туристи.