51-годишен водач е задържан от кюстендилски полицаи, след като е установено, че използва неистинско свидетелство за управление на МПС, на което е придаден вид, че е издадено в Гърция, съобщиха от ОД на МВР - Кюстендил. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ - Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.

Пияни шофьори в Благоевградско: Множество случаи на шофиране след употреба на алкохол

34-годишен водач е причинил пътнотранспортно произшествие на ул. "Булаир“ в Дупница, след като се е ударил в друг автомобил. При извършените тестове е установено, че е управлявал с 1,83 промила алкохол, а тестът за наркотици е положителен. Пробите на другия водач са отрицателни. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ – Дупница, уведомена е прокуратурата.

В РУ – Дупница е образувано бързо полицейско производство срещу неправоспособен водач, управлявал нерегистриран по надлежния ред автомобил. Превозното средство е иззето с протокол за доброволно предаване, а дежурен прокурор е уведомен.

Бързо полицейско производство е образувано и за управление след употреба на алкохол в Дупница. 64-годишен водач е засечен да шофира в Сапарева баня с положителна проба за алкохол и е отказал да даде кръв за анализ. Уведомена е прокуратурата.

56-годишен водач е задържан в село Скриняно за управление след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 2,24 промила, като водачът е отказал кръвна проба. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

21-годишна водачка е причинила пътнотранспортно произшествие в село Коняво, след като се е движила с несъобразена скорост и се е ударила в търговски обект. Нанесени са материални щети. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.