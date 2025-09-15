© Фокус виж галерията С много настроение, слънчеви усмивки и надежди стартира новата учебна година в Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. В Общината 357 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг и бяха посрещнати в празнично украсените класни стаи.



Всеки кюстендилски първокласник получи книжката "На добър час в първи клас!“ – книжка, създадена с много любов и внимание, която ще ги поведе по първите стъпки на знанието за родния край. Това е инициатива на Регионалната библиотека в града под "Хисарлъка“, под патронажа на кмета на града.



Днес Основно училище "Професор Марин Дринов“ събра на едно място областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Това е и училището, което само преди два дни беше посетено и от министър-председателя Росен Желязков.



То е изцяло ремонтирано, с въведени мерки за енергийна ефективност, в него са изградени кабинети, в които децата сами изследват света и се учат да конструират, напредвайки в областта на високите технологии.



Ученици, родители и гости бяха посрещнати с разнообразна тържествена програма. Тя започна с посрещане на училищното знаме, издигане на националния трибагреник и изпълнение на училищния химн. За здраве и успешна нова учебна година беше отслужен водосвет. Сред гостите бяха и управителят на Младежки център – Кюстендил Ралица Стойчева, Памела Атанасова, Силвия Тонева, Нина Стефанова от Регионален инспекторат по образование – Кюстендил. Доц. д-р Руси Янев от Ротари клуб – Кюстендил и Първолетка Станева от "Училище за пример“.



Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов поздрави присъстващите. Той акцентира върху това, че учениците и учителите влизат в една изцяло обновена сграда. "Смятам, че Трето училище е било, е и трябва да бъде едно от водещите училища в града. С тази модернизация, с хъса който има директора и с общи усилия – това може да стане“, каза инж. Огнян Атанасов. Кметът даде за пример развитието на роботиката в школото. Той посочи, че именно Основно училище "Професор Марин Дринов“ е дало светлината на града по отношение на предмета "Роботика“, който ще се изучава във всички останали училища, а с това Дриновци трябва да се гордеят!



Областният управител инж. Методи Чимев се обърна към децата и ги увери, че имат хубава сграда, добри кабинети и добри учители. Той призова учителите да бъдат търпеливи, а родителите да бъдат спокойни.



В двора на учебното заведение беше подредена изложба с картини на плеяда от талантливи художници, които са от частна колекция и се споделят с масовата публика за първи път. Колекционерът и меценат Красимир Ананиев е притежател на тези картини, чиято майка е била преподавател в учебното заведение. Той посъветва учениците да не се притесняват от грешките. "Бъркат смелите и упоритите. Тези, които не грешат – или не правят нищо, или нищо смислено…Знанието, което вашите учители и родители ще ви подарят, е вашето оръжие в живота“, каза Красимир Ананиев.



Последва обръщение и от страна на доц. д-р Руси Янев от Ротари клуб – Кюстендил, който приветства всички присъстващи на откриването на новата учебна година. Обърна се и към първокласниците, за които този ден е особено вълнуващ. "Славното училище "Професор Марин Дринов“ ще стане ваш втори дом, защото учителите с внимание, с усърдие и с разбиране, ще ви въвеждат в планетата на знанието“, каза още Руси Янев.



Директорът на училището Божидар Попов се обърна с уважение и любов към всички, събрали се в двора на школото, носещо името на големия български възрожденец, филолог и държавник.



"Училището е не само място за учене, но и духовен дом за всички нас, който изгражда светли и духовни личности“, каза Божидар Попов. Той увери учениците, че целият учителски колектив ще застане зад тях. "Бъдете любопитни, търсете нови знания и знайте, че ние сме тук за да ви подкрепяме. Вярвайте в собствените си сили и използвайте времето си пълноценно, защото всяка стъпка напред е инвестиция във вашето бъдеще“, каза още директорът.



Той се обърна и към родителите. "Вашата роля е безценна за нас. Съвместно изграждаме училищната среда, в която децата да растат. Благодарни сме, че ни доверявате най-ценно си“.



Директорът не пропусна и своите колеги. "Вярвам, че с професионализъм, взаимопомощ и постоянство ще преодолеем ще превърнем и тази учебна година в успешна, каквато беше и изминалата“, каза Божидар Попов. Той се обърна и към бившите преподаватели от учебното заведение. "Радвам се, че и сега споделяте този празник с нас. Това е знак за приемственост между поколенията и за връзката ни, която държим да запазим още много години занапред“, посочи Попов.



Училището е сред националните първенци при развитието на роботиката, което пък е причина от настоящата година във всички учебни заведения на територията на община Кюстендил да започне да се изучава програмирането като допълнителен предмет.