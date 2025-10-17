Новини
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 13:30Коментари (0)0
© Фокус
виж галерията
С тържествена програма и пъстра емоционална атмосфера Основно училище "Професор Марин Дринов“ в Кюстендил отбеляза 117 години от своето създаване, предаде репортер на "Фокус“. Празникът е посветен и на 187 години от рождението на патрона на училището – бележития възрожденец, историк и общественик проф. Марин Дринов.

В двора на учебното заведение, пропито с духа на знанието и традицията, се събраха ученици, учители, родители и гости. Сред тях беше и Нели Петкова – директор на Дирекция "Образование“ към Община Кюстендил.

Празничната програма включваше изпълнения на певческите групи към училището, рецитали и поднасяне на цветя пред паметната плоча на Марин Дринов - жест на уважение към личността и делото му.

"Училището е с богата традиция и дълга история. То вече е със съвременен облик – динамично и развиващо се, предлагащо възможности за модерно обучение на нашите ученици. Ние не трябва да забравяме заветите на нашия патрон – силата на българския дух трябва да тържествува, за да преодолее всяко препятствие и всяка трудност по пътя ни“, каза директорът Божидар Попов.

С думи, изпълнени с вяра и послание към бъдещето, той пожела на учениците да бъдат усърдни, любознателни и амбициозни, а на своите колеги – неизчерпаеми сили и вдъхновение да продължават да утвърждават училището като символ на качество, иновативност и професионализъм. Към родителите той се обърна с призив:

"Да съхраняваме изконните български ценности, да ги отстояваме в настоящето и да ги предаваме на децата си.“

Божидар Попов изказа и специална благодарност към всички, които през годините са били част от изграждането и развитието на училището - учители, възпитаници, приятели и съмишленици.

Празникът бе повод да се представят и новите проекти, с които училището продължава да върви уверено напред. От началото на учебната година са въведени няколко значими инициативи.

Сред тях е проект по програмата "Училища за пример“, който предоставя възможност за създаване на клубове по интереси. Те насърчават критично мислене, работа в екип, креативност и изграждане на практически умения за реалния свят. Методът "Монтесори“ вече се прилага в учебния процес. Предстоят иновативни проекти, които свързват природни науки, изкуства и технологии, така че учениците да могат да виждат "голямата картина“ и да използват знанията си в реални ситуации. "Хранителна лаборатория“ - проект, насочен към изграждане на здравословни навици, отговорност към собственото тяло и опазване на природата.

С поглед към бъдещето, директорът съобщи, че през 2026 година училището ще бъде домакин на среща на всички учебни заведения в страната, носещи името на Марин Дринов.







