Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С тържествено запалване на светлините на коледната елха Кюстендил официално даде начало на празничния сезон, предаде "Фокус“. В най-светлите дни на годината, когато хората се обръщат към дома, традициите и общността, градът отново се изпълни с празнично настроение и усещане за единство.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов откри коледно-новогодишните празници в града. В словото си той подчерта символиката на тазгодишната коледна елха.

"Днешният ден е още по-специален, защото заедно ще запалим светлините на нашата необикновена елха. Необикновена – по две причини. Първо, защото спасихме едно дърво – не го отсякохме, а създадохме елхата от внимателно подбрани клони. И второ – защото в нейната украса са вплетени едни от най-старите български символи – шевицата, символ на дома, рода и народа. Пожелавам ви да бъдете заедно със семействата си, единни и свързани така, както повелява традицията – онази древна шевица, закодирана във всеки от нас“, заяви кметът.

Инж. Атанасов изрази и искрената си благодарност към всички екипи на Община Кюстендил, допринесли за създаването на празничната атмосфера в града.

По традиция програмата започна с изпълнения на Професионалния духов оркестър на Община Кюстендил, а след него на сцената се изявиха всички фолклорни формации в града. Обединени, те превърнаха площад "Велбъжд“ в сцена на жива и автентична коледна магия. Танцьори от различни възрасти и школи изпълниха пространството с ритъм и красота, а празничната атмосфера бе допълнена от изпълненията на децата от вокална група "Тик-Так“.

Най-дългоочакваният момент – грейването на светлините на елхата – бе последван от празнична заря, която озари небето над Кюстендил и постави символичното начало на коледните тържества.

Тази година елхата впечатлява със своята визия и дълбока символика. В основата ѝ са вградени пана, вдъхновени от монументалната шевица на площад "Велбъжд“ – разпознаваем символ на кюстендилската идентичност. Украсата е съставена от елементи, наподобяващи бродирана молитва за светлина, здраве и благоденствие.

Всеки орнамент носи стилизирано цъфнало клонче – древен местен мотив, символ на живот, плодородие и силата на рода. В българската традиция този знак има както декоративна, така и защитна функция и от векове е възприеман като благословия за здраве и възраждане.

Така коледната елха в сърцето на града съчетава традицията с модерна визия и екологична отговорност – подход, който превръща Кюстендилската Коледа в пример без аналог в страната.

В тази атмосфера на почит към наследството и силно усещане за общност, фолклорните формации отново припомниха, че Коледа е време за връщане към автентичното – към ценностите, които съхраняват духа на общността през вековете.

Посланието на Кюстендилската Коледа тази година звучи ясно: да помним корените си, да пазим традициите си и да посрещаме светлите празници със сърца, изпълнени със светлина, благодарност и надежда.