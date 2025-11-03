Новини
Древният Брестовски манастир отвори врати за миряните от Симитли и околията
Автор: ИА Фокус 09:06Коментари (0)124
©
И тази година жители и гости на община Симитли почетоха в аванс Архангеловден на поляните край Брестовския манастир "Свети Архангел Михаил“, разположен под скалния феномен Коматинските скали, в живописното село Брестово.

Под топлите есенни лъчи и сред красивите багри на Малешевската планина, Брестовският манастир отново се превърна в център на духовност и единение.

Стотици миряни се стекоха към святото място, за да запалят свещ за здраве и да се помолят на светците. Сред присъстващите бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов и неговата съпруга, заместник-кметът Маруся Филатова, секретарят на общината Гергана Стоименова, зам.-председателят на Общинския съвет – Симитли, Юлия Янчева и кметският наместник на селото Живко Стаменов. Всички те също запалиха свещ за здраве и благоденствие на общината.

По повод празника отец Спас Веселински отслужи водосвет и поръси присъстващите за здраве и благополучие. Традиционният курбан бе раздаден на всички гости, посетили святото място.

Брестовският манастир "Свети Архангел Михаил“ е един от най-старите в Югозападна България. През вековете той е служил като убежище на борци за свобода — в неговите килии са намирали подслон мнозина, сред които и самият Васил Левски.

По време на Крупнишкото земетресение през 1904 година манастирът е напълно разрушен, но само две години по-късно е възстановен благодарение на щедри дарители. От този период датира и голямата мраморна плоча в пода на храма, върху която е изобразен гербът на Цариградската патриаршия — двуглав орел с корона, както и имената на дарителите Златко и Петре, изписани на български език.

Днес това свято място отново събра стотици вярващи, които с обща молитва и добро настроение отбелязаха един от най-светлите християнски празници — Архангеловден.






