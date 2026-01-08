Националният маскараден фестивал "Джамала“ – Кюстендил ще се проведе на 7 и 8 февруари, предаде. В началото на февруари градът отново ще се превърне в сцена на магия, ритъм и древни обичаи, които събират хора от близо и далеч.За трета поредна година площад "Велбъжд“ ще затупти в ритъма на хиляди звънци и чанове. Десетки маскарадни групи от цялата страна ще представят богатството на българските традиции и обичаи, свързани с маскарадните игри и обредността.Организаторите напомнят, че крайният срок за записване за участие е 29 януари.Групите трябва да представят характерната за своя регион маскарадна традиция. Оценяването ще бъде по критерии за автентичност на обичая и персонажите, традиционни маски, облекло и атрибути или тяхната вярна реконструкция, артистичност и спазване на фолклорния първообраз. Всяка група ще разполага с до 20 минути за представяне на обичая или част от него.Фестивалът предвижда значителен награден фонд. Ще бъдат присъдени първа награда на стойност 5 000 лева, втора награда – 3 000 лева и трета награда – 1 500 лева. Предвидени са и специални, както и индивидуални отличия. Всички участващи групи ще получат дипломи за участие.