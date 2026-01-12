ЗАРЕЖДАНЕ...
Допълнителни занимания за компютърни графици в Кюстендил
© ФОКУС
Под мотото "Дизайн студио“, с ръководител Ивета Николова, учениците работят по реални обществени теми, превръщайки идеи и послания в атрактивни визуални решения. С помощта на Adobe Photoshop и Illustrator те създават графични визии, които насърчават социално отговорно поведение и развиват креативното им мислене.
Творческата атмосфера продължава и в групата "Стенопис“, ръководена от Васко Василев. В нея учениците имат възможност да преобразят учебен кабинет, създавайки собствен стенопис. Участието им във всеки етап от процеса – от първоначалната идея до крайния резултат – прави учебната среда по-близка, вдъхновяваща и лична.
Чрез тези дейности младите творци развиват умения за планиране, работа в екип и решаване на практически задачи, като същевременно получават реална представа за мястото на изобразителното изкуство и дизайна в съвременния интериор. Крайният резултат ще бъде не просто стенопис, а пространство, създадено с въображение, знания и ентусиазъм.
