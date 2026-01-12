В ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил стартираха две групи за допълнителни занимания с ученици от професия "Компютърен график“, предаде. Проектът се финансира от Програма "Образование“ 2021–2027“, като основната му цел е развитието на трансверсалните и ключовите компетентности на учениците чрез съвременни и практически ориентирани дейности.Под мотото "Дизайн студио“, с ръководител Ивета Николова, учениците работят по реални обществени теми, превръщайки идеи и послания в атрактивни визуални решения. С помощта на Adobe Photoshop и Illustrator те създават графични визии, които насърчават социално отговорно поведение и развиват креативното им мислене.Творческата атмосфера продължава и в групата "Стенопис“, ръководена от Васко Василев. В нея учениците имат възможност да преобразят учебен кабинет, създавайки собствен стенопис. Участието им във всеки етап от процеса – от първоначалната идея до крайния резултат – прави учебната среда по-близка, вдъхновяваща и лична.Чрез тези дейности младите творци развиват умения за планиране, работа в екип и решаване на практически задачи, като същевременно получават реална представа за мястото на изобразителното изкуство и дизайна в съвременния интериор. Крайният резултат ще бъде не просто стенопис, а пространство, създадено с въображение, знания и ентусиазъм.