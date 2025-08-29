Допълнителни обучения за кюстендилските ученици

© Фокус Архив За поредна година Община Кюстендил осигурява възможност на учениците да получават допълнителни знания и умения по актуални теми, предаде "Фокус“. Вече е традиция в града да се провеждат допълнителни обучения по програмиране и дигитални науки за ученици, които желаят да развиват ключови дигитални умения, да се подготвят за професиите на бъдещето, да се превърнат в дигитални лидери, търсени специалисти и активни граждани. Това им помага да се превърнат от потребители на технологии в техни създатели.



За учебната 2025/2026 година от училищата на територията на община Кюстендил отново е заявен интерес за провеждане на допълнително обучение по програмиране. Проявен е и интерес за осигуряването на достъп до 18 образователни програми за ученици от пет общински училища. Всички програми са готови за преподаване в клас по актуални теми за съвремието. Общината ще отпусне 21 000 лева без ДДС.



Очакванията са, че с тази подкрепа поне 250 – 300 ученици, които ще се обучават безплатно по актуални теми.