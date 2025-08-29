ЗАРЕЖДАНЕ...
Допълнителни обучения за кюстендилските ученици
За учебната 2025/2026 година от училищата на територията на община Кюстендил отново е заявен интерес за провеждане на допълнително обучение по програмиране. Проявен е и интерес за осигуряването на достъп до 18 образователни програми за ученици от пет общински училища. Всички програми са готови за преподаване в клас по актуални теми за съвремието. Общината ще отпусне 21 000 лева без ДДС.
Очакванията са, че с тази подкрепа поне 250 – 300 ученици, които ще се обучават безплатно по актуални теми.
