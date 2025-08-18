ЗАРЕЖДАНЕ...
|Домашно насилие, кражби и наркотици в Кюстендил
48-годишен мъж от село Невестино е задържан за упражнено домашно насилие спрямо баща му, нанесъл му е лека телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление - Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.
В кюстендилската полиция е постъпил сигнал чрез тел.112 от собственика на лек автомобил, който съобщил, че в колата му – на паркинга на търговска верига в града, има непознат човек. Собственикът и съпругата му не позволили на непознатия да напусне автомобила, пристигналият на място автопатрулен екип е задържал 50-годишен местен жител, който е известен на полицията с множество противозаконни деяния.
В полицията са заявени 3 извършени кражби – от апартамент в Кюстендил е отнет часовник, проникването е осъществено чрез повреждане на еркерна врата. От къща в Кюстендил са отнети пари и златни накити, проникването е осъществено чрез подбран или подправен ключ. В района на Рилския манастир е счупено стъкло на лек автомобил, отнета е дамска чанта с пари и документи. Дежурни полицейски групи са извършили оглед на местопроизшествията.
В Районно управление – Кюстендил е подаден сигнал от жител на кв. "Изток“, че в имота му е влязъл незаконно човек, пристигналият на място автопатрулен екип е задържал 41-годишен мъж от Благоевград, който е повредил тавана на една от стаите на къщата.
По случаите са образувани досъдебни производства и е уведомена прокуратурата.
В Районно управление – Дупница е получен сигнал от собственици на къща в град Бобошево, че при извършването на ремонтни дейности в мазето са открили боеприпаси. При извършения оглед на място служителите на РУ Дупница са иззели 45 патрона за огнестрелно оръжие със следи от корозия. Досъдебно производство е образувано по случая.
26-годишен кюстендилец е задържан за притежание на наркотично вещество. При извършена проверка от него е иззета опаковка амфетамин. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
В РУ Бобов дол е подаден сигнал за открито наркотично вещество в спално помещение в затвора. При направения полеви наркотест откритото сиво-лилаво вещество е реагирало на метамфетамин. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.
