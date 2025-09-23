ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Домашен насилник от Дупница влиза зад решетките
Обвиняемият, който е на 41 години и вече е осъждан, се признава за виновен в това, че: На 06.07.2025г. в гр. Дупница, не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд Дупница, влязла в сила на 07.06.2023г., с която е постановена забрана на основание чл. 5, ал. 1 от Закон за защита от домашното насилие на П. Т. да приближава на по-малко от 50 метра пострадалата, местоработата й, както и местата й за личен отдих и социални контакти за срок от 18 месеца, считано след излизането му от затвора, като разбил с кирка входната врата на къщата, влязъл в жилището, обитавано от жената, престоял там и й нанесъл удари в областта на главата, раменете и ребрата, след което започнал да я души – престъпление по чл. 296, ал. 1 НК.
Обвиняемият се признава за виновен в това, че на същата дата и място, чрез нанасяне на удари в областта на главата, раменете и ребрата, както и след като започнал да я души, е причинил лека телесна повреда на пострадалата, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, по смисъла на чл. 93, т. 31 НК, а именно упражнил е физическо насилие на лице, с което е бил във фактическо съпружеско съжителство - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, във вр. с чл. 130, ал. 2 НК.
Обвиняемият П. Т. се признава за виновен в това, че на същата дата и място, е отправил чрез действия и думи закани с убийство, в условията на домашно насилие, като е замахнал с кирка към нея, душил я е с ръцете си и й е заявил следните думи: "Ела тука ма, ……, сега те приключих“, "Тоя път те тепам“, "Пак ще лежим, ама тоя път ще има за какво“, като тези закани са възбудили основателен страх в пострадалата за осъществяването им - престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3, във вр. с ал. 1 НК.
На основание чл. 23, ал. 1 НК, Районен съд Дупница налага на обвиняемия П. Т., едно общо, най- тежкото из между наложените наказания, а именно "Лишаване от свобода“ за срок от 16 месеца, което да изтърпи при първоначален "строг режим“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: