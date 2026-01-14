ЗАРЕЖДАНЕ...
Доказано име в урологията с безплатни прегледи в Сапарева баня
Консултациите със специалиста уролог и неговия асистент д-р Мартин Апостолов са насрочени за 22 януари и се осъществяват само с предварително записване на тел. 0882 543 894. Прегледите ще се извършват чрез медицинско направление по Здравна каса, а мястото е градската поликлиника.
Консултациите се организират със съдействието на МБАЛ - Кюстендил и кмета на община Сапарева баня Калин Гелев.
От лечебното заведение посочиха, че редовните профилактични прегледи при уролог са ключови за ранното откриване и успешното лечение. Урологичните заболявания често остават пренебрегвани, но могат сериозно да повлияят на качеството на живот.
