"West Enduro Simitli" стартира доброволческа инициатива за почистване и поддръжка на планински пътеки. Клубът поставя начало на дейностите по проект № 2025-3-BG01-ESC30-SOL-000381147, финансиран от Европейския съюз, с първата доброволческа акция за почистване и поддръжка на планински пътеки и MTB трасета в района на община Симитли.Инициативата има за цел не само да подобри условията за спорт и туризъм в планината, но и да насърчи отговорното отношение към природата. Идеята на клуба е да покаже, че когато една общност използва планината за спорт, разходки и приключения, тя трябва и активно да се грижи за нея.Първата доброволческа акция ще се проведе на 5 април 2026 г. в местността Кръста, край село Ракитна. Сборният пункт за участниците е в 09:00 часа на паркинга в центъра на село Полето, откъдето ще бъде осигурен транспорт до мястото на работа.Планира се доброволците да работят около четири часа, като дейностите ще включват: почистване на отпадъци по трасето; подрязване на обрасли храсти и клони; оформяне и поддръжка на участъци от пътеките и изграждане и подобряване на елементи по MTB трасето.Организаторите отправят покана към всички, които обичат природата и искат да помогнат. Няма значение дали карате велосипед или просто желаете да се включите като доброволец – всяка помощ е ценна.Желаещите да се включат могат да заявят участие с коментар под публикацията във фейсбук страницата на клуба - "West Enduro Simitli" или на телефон 0877 691 019.От клуба вярват, че дори няколко часа доброволен труд могат да доведат до реална промяна и да направят планинските пътеки около Симитли по-чисти, по-безопасни и по-привлекателни за всички любители на природата и планинското колоездене.