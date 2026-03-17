ЗАРЕЖДАНЕ...
Доброволци чистят планински пътеки в Симитлийско
©
Инициативата има за цел не само да подобри условията за спорт и туризъм в планината, но и да насърчи отговорното отношение към природата. Идеята на клуба е да покаже, че когато една общност използва планината за спорт, разходки и приключения, тя трябва и активно да се грижи за нея.
Първата доброволческа акция ще се проведе на 5 април 2026 г. в местността Кръста, край село Ракитна. Сборният пункт за участниците е в 09:00 часа на паркинга в центъра на село Полето, откъдето ще бъде осигурен транспорт до мястото на работа.
Планира се доброволците да работят около четири часа, като дейностите ще включват: почистване на отпадъци по трасето; подрязване на обрасли храсти и клони; оформяне и поддръжка на участъци от пътеките и изграждане и подобряване на елементи по MTB трасето.
Организаторите отправят покана към всички, които обичат природата и искат да помогнат. Няма значение дали карате велосипед или просто желаете да се включите като доброволец – всяка помощ е ценна.
Желаещите да се включат могат да заявят участие с коментар под публикацията във фейсбук страницата на клуба - "West Enduro Simitli" или на телефон 0877 691 019.
От клуба вярват, че дори няколко часа доброволен труд могат да доведат до реална промяна и да направят планинските пътеки около Симитли по-чисти, по-безопасни и по-привлекателни за всички любители на природата и планинското колоездене.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.