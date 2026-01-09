ЗАРЕЖДАНЕ...
Доброто съществува в Струмяни
© ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Те отново дариха събраните средства от празника, за подпомагане на онкологично болна жена, която се нуждае от подкрепа и лечение. Дариха сума в размер на 1 550 EUR , която бе преведена по банковата сметка на Донка Илиева за подпомагане на необходимото й лечение.
С този благороден жест на хваналия кръста на Богоявление в с. Струмяни – Никола Костов и приятели, младежите показаха, че силата не е само в смелостта да скочиш в ледените води, а и в готовността да подадеш ръка на човек в нужда.
