Младежите – смелчаци, които на Богоявление на 06.01.2026 г. се включиха в ритуала по изваждането на Светия кръст от ледените води , в село Струмяни, доказаха, че традициите вървят ръка за ръка с човечността.Те отново дариха събраните средства от празника, за подпомагане на онкологично болна жена, която се нуждае от подкрепа и лечение. Дариха сума в размер на 1 550 EUR , която бе преведена по банковата сметка на Донка Илиева за подпомагане на необходимото й лечение.С този благороден жест на хваналия кръста на Богоявление в с. Струмяни – Никола Костов и приятели, младежите показаха, че силата не е само в смелостта да скочиш в ледените води, а и в готовността да подадеш ръка на човек в нужда.