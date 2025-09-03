Добро представяне на учениците от област Кюстендил в 55 национални изяви

© Фокус Архив През учебната година 2024/2025 година участие по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците са взели 1669 ученици от 22 училища от област Кюстендил и от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Кюстендил, предаде "Фокус“. По данни на Регионално управление на образованието в Кюстендил участието е било в 55 различни изяви, като някои от изявите са провеждани на три етапа – общински, областен и национален.



Индивидуално са класирани на първо място 15 ученици и 1 отбор, на второ място 28 ученици и 4 отбор, на трето място 21 ученици и 2 отбора.



С поощрителни награди са отличени 10 ученици, а със специални награди – 3 ученици.



В Международния детски фестивал "Млади таланти" един ученик е отличен с грамота за отлично представяне, а друг ученик – с грамота и плакет за добро представяне.



Отборът на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил е постигнал историческа победа, печелейки 1-во място на Републиканските състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) "Млад огнеборец“ и е поставил национален рекорд в дисциплината “Бойно разгръщане на състезателна пътека".



Ученици от СЕУ "Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, са получили плакет за второ място за най-добро представяне в Национална средношколска сесия по физика.



Ученик от ЦПЛР-ОДК– Кюстендил е удостоен със специална награда на ЮЗУ "Неофит Рилски“, гр. Благоевград, за участието си в Национален ученически конкурс "Национален парк "Рила“ – познат и непознат“.



В няколко от изявите с национален кръг има класирани ученици и отбори от училищата от област Кюстендил на призови места (първо, второ, трето, пето и петнадесето.)