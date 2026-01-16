ЗАРЕЖДАНЕ...
Добрич обявява грипна епидемия, очаква се заповед
©
На заседание на оперативния щаб в града вчера е взето решение учебните занятия от понеделник да се провеждат дистанционно.
Очаква се днес Регионалната здравна инспекция да издаде заповед, съгласувана с министерствата на здравеопазването и на образованието.
Още по темата
/
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерки – учениците минават на онлайн обучение
14.01
Съвет от лекарите за грипа: При първи симптоми пациентите да останат у дома поне 24 часа и да потърсят лекар
13.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Предадоха на съд двама души заради тежък пътен инцидент край Кюст...
18:43 / 15.01.2026
Главният път в Гоце Делчев е в ужасно състояние
14:57 / 15.01.2026
Гранични полицаи открили с термовизионна камера издирван за грабе...
14:18 / 15.01.2026
В Кюстендил отчитат намаление на делата по Закона за защита от до...
14:57 / 15.01.2026
Фалшива новина за басейна в ПМГ в Кюстендил притесни родителите
13:30 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.