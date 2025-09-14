Новини
Добри новини от пожара високо в Рила
Автор: Венцислав Илчев 12:38
© Фокус
Продължава работата по възникналия високо в Рила планина пожар, съобщиха за "Фокус“ от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Засегнати са около 900 дка площи на надморска височина над 2200 метра.

От три страни пожарът е овладян. От южната страна огънят се спуска към мокри дерета. Надеждата е, че окончателно пожарът ще бъде овладян и угасен.

Днес на място работят три екипа на "Пожарна безопасност и защита на населението“, екипи на Природен парк "Рилски манастир“ и на Рилската света обител.

Пожарът възникна на 9 септември над река Илийна, в местността Чаушки дупки.

