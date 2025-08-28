ЗАРЕЖДАНЕ...
|Добра събираемост на имуществените данъци в Кюстендил
Според данните има увеличение при събирането на имуществените данъци. Към 30 юни 2025 година в хазната са влезли 479 368 лева повече, в сравнение със същия период на миналата година. Най-висок относителен дял в данъчните приходи има данък недвижими имоти - 1569 878 лв. или 74,76%, а най- висока събираемост в стойностно отношение е данъкът върху превозните средства – 2 974 637 лв.
Неданъчните приходи са реализирани в размер на 6 595 427 лв., като в сравнение с 2024 г. тези приходи са с 443 738 лв. повече или 7,21%. Динамиката на неданъчни приходи се дължи главно на приходи, които не са с постоянен характер и влияят върху размера на неданъчните приходи през 2025 година.
Събраните приходи от общинска собственост възлизат на 2 069 643 лв. В сравнение с отчета за същия период на 2024 г. са събрани повече приходи в размер на 544 375 лв., което представлява увеличение на приходите и доходите от собственост с 35,69% в сравнение със същия период на миналата година. Увеличават се приходите от продажби на стоки, услуги и продукция в размер на 117 445 лв. или 8,76% спрямо същият период на 2024 г. Увеличават се нетни приходи от наеми на земя и имущество, съответно с 157 520 лв. и 42,685 лв. спрямо същия период на миналата година.
От такса битови отпадъци са събрани приходи в размер на 3 055 293 лв. Получени са 839 755 лв. повече спрямо 30.06.2024 г. или 37,90%.
Общите разходи по бюджета на община Кюстендил към 30.06.2025 г. са в размер на 52 811 395 лв., като в сравнение с 2024 г. са се увеличили с 2,92%.
При анализ на резултатите от изпълнението на програмните приоритети се откроява основният приоритет в работата на общината - функция "Образование“, която отново с най-голям дял на разходите. Към 30.06.2025 г. са направени 34,46% от предвидените разходи във функцията или 18 197 775 лв., а спрямо изпълнението на разходната част на бюджета към 30.06.2024 г. разходите за образование са се увеличили с 8,1%.
Следващата приоритетна област са социалните услуги, които заемат 33,09% от всички разходи, като в сравнение с 2024 г. бележат ръст - 20,25%. Това се дължи от една страна на ръста в стандартите за делегирани от държавата дейности в социалните услуги, а от друга на разширения обхват на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
