Туристите ще посрещнат Велкиден с близо три метра сняг на Скизоната в Банско. Всички ски и съоръжения ще работят за празниците. С това Банско остава една от най-добрите дестинации за зимни спортове дори през пролетта.

Ски зоната в Банско работи на пълен капацитет – всички лифтове са в експлоатация, а пистите се поддържат ежедневно, гарантирайки отлично преживяване както за начинаещи, така и за напреднали скиори и сноубордисти.

Курортът въведе и по-ниски цени на лифт картите, което прави пролетното каране още по-привлекателно. Дневната карта за възрастни ще бъде намалена от 59 на 45 евро, за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца – на 20 евро. Намалението ще важи през цялата априлска ваканция за учениците, както и по време на великденските празници.

Ски сезонът в Банско ще продължи до 12 април включително, предоставяйки отлична възможност за всички любители на зимните спортове да се насладят на слънчеви дни, качествен сняг и по-малко натоварени писти в сърцето на Пирин планина.