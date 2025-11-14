ЗАРЕЖДАНЕ...
Добра новина за общините Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни и МБАЛ "Югозападна болница" ООД
Днес беше представено одобреното проектно предложение "Интегрирани инвестиции за подобряване на свързаността, туристическия потенциал, социално-икономическото и културно развитие на южната част на ЮЗР“ по Програма "Развитие на регионите 2021–2027 година“.
Одобреното общо финансиране е в размер на 71 333 475 лева.
Комплексната цел на проектното предложение е да допринесе за устойчивото развитие на територията, обновяване и модернизиране на градската среда, подобряване качеството на живот на жителите.
Дейностите са насочени към различни сектори – здравна инфраструктура, развитие на устойчива градска мобилност, подобряване на свързаността и създаване на функционални връзки, съхраняване и социализация на емблематични обекти на културно-историческото наследство в община Петрич.
- Изграждане на закрит паркинг /на две нива/ с капацитет 120 паркоместа и осигуряване на безопасен достъп до него.
- Ремонт на улици в град Петрич, обособяване на пешеходни зони в централна градска част.
- Ремонт на пешеходна зона до Младежки дом – Петрич.
- Реконструкция на общински път Хърсово – Кромидово – Капатово – Ново Кономлади – Генерал Тодоров.
- Осигуряване на пътна връзка между Античен град Хераклея Синтика и комплекс "Ванга“ в м. Рупите.
- Изграждане на градска градина "Слънце" – зелената система на гр. Петрич.
- Реконструкция и обновяване на Крайречен парк.
- Реконструкция на площадите в селата Коларово и Беласица и обособяване на детски и фитнес площадки на открито.
- Реконструкция на парково пространство в село Кърналово.
- Реконструкция на съществуваща сграда в с. Беласица /бивше училище/ в Екомузей и Зелено училище към него.
- Насочени инвестиции за основен ремонт на обекти в образователната инфраструктура:
- СУ "Никола Вапцаров“, СУ "Антон Попов“, ОУ "Кочо Мавродиев“, ДГ "Детелина“, ДГ "Синчец“, с. Първомай.
- Енергийна ефективност и зелени мерки ще се изпълняват в обекти от образователната инфраструктура:
- СУ "Васил Левски“, с. Коларово, ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, с. Марикостиново, ДГ "Снежанка“ – гр. Петрич, ДГ "Слънце“, филиал в с. Коларово.
- В здравеопазването – осигуряване на дефибрилатори за общините партньори, оборудване на нов диагностичен кабинет и закупуване на ново оборудване (медицинска апаратура) за диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания.
Изработване на план за опазване и управление на НПМ Самуилова крепост.
Продължаване на дейностите в Античен град Хераклея Синтика – благоустрояване на територията, консервация, реставрация, социализиране и експониране на артефактите.
