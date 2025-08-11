ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|До ноември без илюминации в кюстендилското небе
Не се допуска тяхното ползване на обществени и частни открити и закрити места на територията на община Кюстендил. Срокът на действие на забраната е 30 октомври 2025 година. Причината е усложнената пожарна обстановка и необходимостта от предприемането на превантивни мерки, чрез които да се осигурят обществения ред, защитата на здравето и безопасността на хората, както и опазване на околната среда по време на пожароопасния сезон.
Всяко лице, забелязало нарушаване на забраната, трябва да предприеме действия за своевременно уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Кметовете и кметските наместници и служителите на Общинско предприятие "Управление на общински имоти“ ще извършват засилен контрол по места за недопускане на нарушения на заповедта. Тя е изпратена за сведение и до началника на Районно управление – Кюстендил.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 567
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: