До ноември без илюминации в кюстендилското небе

© Фокус Архив Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов издаде заповед, с която забранява временно употребата на всякакъв вид пиротехнически средства и илюминации, предаде "Фокус“. Забраната включва фойерверки, пиратки, бомбички, рекети, римски свещи, китайски фенери и други запалителни и пиротехнически изделия, съдържащи взривни вещества.



Не се допуска тяхното ползване на обществени и частни открити и закрити места на територията на община Кюстендил. Срокът на действие на забраната е 30 октомври 2025 година. Причината е усложнената пожарна обстановка и необходимостта от предприемането на превантивни мерки, чрез които да се осигурят обществения ред, защитата на здравето и безопасността на хората, както и опазване на околната среда по време на пожароопасния сезон.



Всяко лице, забелязало нарушаване на забраната, трябва да предприеме действия за своевременно уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.



Кметовете и кметските наместници и служителите на Общинско предприятие "Управление на общински имоти“ ще извършват засилен контрол по места за недопускане на нарушения на заповедта. Тя е изпратена за сведение и до началника на Районно управление – Кюстендил.