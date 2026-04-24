Предстои планова профилактика на водоснабдителните съоръжения на територията на област Благоевград. Дейностите ще се извършват в периода от 27 април до 5 юни 2026 г. и ще обхванат резервоарите и водопроводната мрежа в обслужваните населени места. Това съобщиха от Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград.

От дружеството уточняват, че профилактиката включва почистване и дезинфекция с цел гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода за потребителите. Възможни са временни промени във водоснабдяването или в качествените показатели на водата в отделни райони по време на извършването на дейностите.

Гражданите могат да се информират за конкретните графици и засегнатите населени места чрез официалната страница на дружеството във Facebook.