Общинският съвет в Невестино прие правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта, предаде. Подпомагането ще се предоставя на семейства с постоянен адрес на територията на общината, които работят или са регистрирани в Дирекция "Бюро по труда“, имат минимум средно образование и сключен граждански брак.Размерът на помощта ще зависи от поредността на детето и от образователната степен на родителите.При родители със средно образование за първо дете ще се отпускат 102,26 евро, за второ – 255,65 евро, а за трето – 613,55 евро. При образователно-квалификационна степен "бакалавър“ помощта е 178,95 евро за първо дете, 357,90 евро за второ и 741,37 евро за трето.За родители със степен "магистър“ сумата е 255,65 евро за първо дете, 460,16 евро за второ и 869,20 евро за трето. Най-високата помощ е предвидена за семейства със степен "доктор“ – 357,90 евро за първо дете, 562,42 евро за второ и 1022,58 евро за трето.Приетият правилник регламентира условията и реда за кандидатстване и отпускане на еднократната финансова помощ при раждане на дете.