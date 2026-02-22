ЗАРЕЖДАНЕ...
Дни преди трагедията в Бургас, починалото момче се е оплаквало от силно и продължително главоболие?
Това разказват негови съотборници, цитирани от сайтът zajenata.bg.
Момчето е ученик в 10-ти клас в Националната финансово-стопанска гимназия в София и е сред най-перспективните състезатели на клуб НСК "Олимп“, с множество държавни титли зад гърба си. В Бургас е пристигнал в петък заедно с родителите си за участие в състезанието, като още тогава се е оплакал от необичайни болки в главата. Бил е прегледан, но не е установено сериозно здравословно отклонение.
Инцидентът става по време на загрявката преди старта на третия състезателен ден. Докато е във водата, момчето внезапно колабира. Треньори и медицински екипи веднага го изваждат и започват реанимационни действия. В продължение на около 50 минути лекарите се борят за живота му, но въпреки усилията им той не е спасен.
Като предварителна версия се обсъжда мозъчна аневризма, но окончателната причина за смъртта ще бъде установена след аутопсия.
Случаят предизвика силен отзвук сред спортната общност и участниците в състезанието.
